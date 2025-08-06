Во всех странах существуют эксперты, которые ищут НЛО, но реальных доказательств этому нет, а к Земле приближается межзвёздный объект естественного происхождения, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН.

Ученый из Гарварда Ави Лёб ранее заявил, что таинственный межзвездный объект, который пролетает через Солнечную систему, достигнет Земли уже в этом году. Слова ученого приводит издание Daily Mail. По его словам, это произойдет в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Кроме того, как говорит Лёб, объект может оказаться инопланетным кораблем. Если это так, то он может нести зонд или даже оружие, отмечает ученый. Предполагается, что этот объект достигает очень большого размера. Ионин призвал не верить подобным рассуждениям.