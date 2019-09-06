Военное противостояние России и США переходит в космос

«Трамп прав в этом отношении. Противоборство будет обязательно. Там со временем будут развернуты какие-то компоненты, возможно, ударные. Космос интересен с точки зрения ведения разведки, наблюдения и связи. То есть как информационный компонент вооруженной борьбы. В этом отношении космос имеет ключевое значение. А у «Роскосмоса» все время какие-то проблемы. До тех пор, пока у нас во главе ведомств будут стоять люди, которые имеют к соответствующим специальностям отношение отдаленное, подобное состояние дел будет нормой», - добавил он.

Гораздо менее пессимистичен в этом вопросе первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В эфире НСН заявил, что космос не станет областью военных действий, кроме как в Голливуде, потому что это очень дорогостоящее и нецелесообразное мероприятие.

«Подобная стратегическая оборонительная инициатива уже озвучивалась Рейганом, но это ни к чему в итоге не привело, кроме как к компьютерной графике. В Российской Федерации уже существует возможность защитить себя и в том числе от космических угроз. Наши истребители могут подниматься и на эти высоты. Если США начнут заниматься космосом, то просто-напросто они сожрут весь свой бюджет, им нужен будет второй оборонный бюджет», — предупредил депутат.

Добавим, сейчас международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющих доступ к космическим технологиям, официально не размещала в нем какое-либо оружие.

