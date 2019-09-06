Военное противостояние России и США переходит в космос
НСН собрала мнение политиков и экспертов относительно космоса как зоны военных действий. Мнения разделились.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфор предупредил Белый дом, что Россия, Китая, КНДР и Иран представляют реальную угрозу для развернутых в космосе сил США. А это прямая угроза коммерческим и военным интересам Вашингтона. Данфор назвал космос «зоной соперничества».
Подобной точки зрения придерживается и американский президент Дональд Трамп. Так, на церемонии, посвященной официальному началу работы космического командования США, он посчитал космос следующей областью военных действий. И в этом вопросе главная задача командования - обеспечение доминирования Вашингтона в космосе.
По мнению капитана первого ранга, доктора военных наук Константина Сивкова космос уже де-факто стал зоной военных действий. Об этом он заявил в эфире НСН.
«Трамп прав в этом отношении. Противоборство будет обязательно. Там со временем будут развернуты какие-то компоненты, возможно, ударные. Космос интересен с точки зрения ведения разведки, наблюдения и связи. То есть как информационный компонент вооруженной борьбы. В этом отношении космос имеет ключевое значение. А у «Роскосмоса» все время какие-то проблемы. До тех пор, пока у нас во главе ведомств будут стоять люди, которые имеют к соответствующим специальностям отношение отдаленное, подобное состояние дел будет нормой», - добавил он.
Гораздо менее пессимистичен в этом вопросе первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В эфире НСН заявил, что космос не станет областью военных действий, кроме как в Голливуде, потому что это очень дорогостоящее и нецелесообразное мероприятие.
«Подобная стратегическая оборонительная инициатива уже озвучивалась Рейганом, но это ни к чему в итоге не привело, кроме как к компьютерной графике. В Российской Федерации уже существует возможность защитить себя и в том числе от космических угроз. Наши истребители могут подниматься и на эти высоты. Если США начнут заниматься космосом, то просто-напросто они сожрут весь свой бюджет, им нужен будет второй оборонный бюджет», — предупредил депутат.
Добавим, сейчас международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющих доступ к космическим технологиям, официально не размещала в нем какое-либо оружие.
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