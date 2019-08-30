Военный рассказал, к чему приведет космическое противостояние

«Будет сложно, у меня нет в этом никаких сомнений. Оно уже де-факто стало зоной военных действий. Трамп прав в этом отношении. Противоборство будет обязательно. Там со временем будут развернуты какие-то компоненты, возможно, ударные. Космос интересен с точки зрения ведения разведки, наблюдения и связи. То есть как информационный компонент вооруженной борьбы. В этом отношении космос имеет ключевое значение. Тем более что в США никто не соблюдает договоренности. Американские элиты понимают только одно – силу, еще раз силу, и очень большую силу. Всего остального для них не существует. Они разрывают любые договоры, решают их в своих интересах, трактуют что угодно в какую угодно сторону. Сила появляется - они садятся за стол переговоров, силы нет – никаких переговоров не будет. А у «Роскосмоса» все время какие-то проблемы. До тех пор, пока у нас во главе ведомств будут стоять люди, которые имеют к соответствующим специальностям отношение отдаленное, подобное состояние дел будет нормой», - добавил он.

В феврале Дональд Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. В России в ответ заявили, что своими намерениями использовать космос в военных целях США создают предпосылки к милитаризации космического пространства, и России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

