Военный рассказал, к чему приведет космическое противостояние
Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН выразил уверенность в предстоящем столкновении на орбите.
Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий. Американский президент объявил об официальном начале работы космического командования США. «Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех», - сказал он. По его словам, теперь космос будет рассматриваться как независимая область ведения военных действий, равно как и «землю, море, воздух и киберпространство». Он также заявил, что целью космического командования станет обеспечение доминирования США в космосе.
Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН оценил возможность противостояния России и США в космическом пространстве. По его предположению, космос является ключевым компонентом вооруженного столкновения.
«Будет сложно, у меня нет в этом никаких сомнений. Оно уже де-факто стало зоной военных действий. Трамп прав в этом отношении. Противоборство будет обязательно. Там со временем будут развернуты какие-то компоненты, возможно, ударные. Космос интересен с точки зрения ведения разведки, наблюдения и связи. То есть как информационный компонент вооруженной борьбы. В этом отношении космос имеет ключевое значение. Тем более что в США никто не соблюдает договоренности. Американские элиты понимают только одно – силу, еще раз силу, и очень большую силу. Всего остального для них не существует. Они разрывают любые договоры, решают их в своих интересах, трактуют что угодно в какую угодно сторону. Сила появляется - они садятся за стол переговоров, силы нет – никаких переговоров не будет. А у «Роскосмоса» все время какие-то проблемы. До тех пор, пока у нас во главе ведомств будут стоять люди, которые имеют к соответствующим специальностям отношение отдаленное, подобное состояние дел будет нормой», - добавил он.
В феврале Дональд Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. В России в ответ заявили, что своими намерениями использовать космос в военных целях США создают предпосылки к милитаризации космического пространства, и России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
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