Панов: За освоение моря и космоса мы всегда будем платить кровью
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Иркутской области жители подтопленных районов охраняют свои дома от мародёров
Жители подтопленных районов города Тулун Иркутской области охраняют свои пострадавшие от паводка дома, опасаясь мародеров. Об этом они рассказали журналистам. По состоянию на утро среды в Иркутской области подтопленными остаются более 3-х тысяч жилых домов.
Вадим Панов: «Три тысячи домов. Даже если в каждом доме живет по 2 человека, это уже 6 тысяч человек. Есть погибшие. А по центральным каналам – тишь да благодать. Я, наверное, чего-то недопонимаю, но когда у журналиста при странных обстоятельствах нашли пакетик с наркотой, кричала вся медиасфера. А когда 6 тысяч человек оказались без крова, эта новость проходит фоном. Мне кажется, нужно что-то поменять в системе подачи информации в нашей стране», - подчеркнул Вадим Панов в беседе с НСН.
Стали известны звания подводников, погибших в Баренцевом море
Среди 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате, половина была капитанами первого ранга. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Есть также выжившие, они госпитализированы, у них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.
Вадим Панов: «Мы все понимаем, что море и космос – стихии, которые нам непривычны. За их исследование мы всегда будем платить кровью, как бы нам не хотелось обратного. Все равно будут происходить вещи, иногда от нас независимые, и мы будем терять наших людей, наших мужиков. Но почему же мы их теряем в таких количествах? Почему столько человек погибает при авариях? Почему сразу 14 человек, 20 человек? Я уж не говорю о «Курске», где погибли больше ста человек. Если посмотреть статистику по тому же подводному флоту, мы там в каком-то плохом лидерстве. Светлая память мужикам, которые там остались…»,- сказал он в беседе с НСН.
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения. Для этого будет создана межведомственная рабочая группа. Она проанализирует ПДД и при необходимости подскажет, как их улучшить.
Вадим Панов: «Ожидаем этого с замиранием сердца. Посмотрим, конечно, но, что-то мне подсказывает, что существующие правила – вполне себе нормальные. За 20 лет за рулем я не видел ни одного глупого правила. Я видел глупых водителей ну и иногда недобросовестных стражей порядка. Может быть, для начала будем соблюдать существующие ПДД в точном соответствии с их буквой? Ну а если ничего не изменится, действительно подумаем, что в них нужно изменить», - предложил Вадим Панов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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