Панов: За освоение моря и космоса мы всегда будем платить кровью

Вадим Панов: «Мы все понимаем, что море и космос – стихии, которые нам непривычны. За их исследование мы всегда будем платить кровью, как бы нам не хотелось обратного. Все равно будут происходить вещи, иногда от нас независимые, и мы будем терять наших людей, наших мужиков. Но почему же мы их теряем в таких количествах? Почему столько человек погибает при авариях? Почему сразу 14 человек, 20 человек? Я уж не говорю о «Курске», где погибли больше ста человек. Если посмотреть статистику по тому же подводному флоту, мы там в каком-то плохом лидерстве. Светлая память мужикам, которые там остались…»,- сказал он в беседе с НСН.

