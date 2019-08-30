В Госдуме не боятся новых космических сил США
Первый зампред комитета Госдумы по обороне предупредил в эфире НСН, что новое подразделение ВС США разорит бюджет страны.
Космическое командование США официально начало работать, объявил президент страны. По его словам, новое подразделение вооруженных сил США будет защищать ключевые американские интересы в космосе, который американский лидер посчитал сферой будущих военных действий. «Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе», — сказал Трамп.
Войны в космосе не будет, заверил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (слушайте аудио).
«Я думаю, что космос не станет областью военных действий, кроме как в Голливуде (“Звездные войны”), потому что это очень дорогостоящее и нецелесообразное мероприятие. Подобная стратегическая оборонительная инициатива уже озвучивалась Рейганом, но это ни к чему в итоге не привело, кроме как к компьютерной графике. В Российской Федерации уже существует возможность защитить себя и в том числе от космических угроз. Наши истребители могут подниматься и на эти высоты. Если США начнут заниматься космосом, то просто-напросто они сожрут весь свой бюджет, им нужен будет второй оборонный бюджет», — предупредил депутат.
Напомним, о планах создать на своей территории национальные военно-космические силы США объявили в июне 2018 года. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявил, что США должны захватить лидерство в космосе и «не плестись» за Россией и Китаем. Сообщалось, что в разработке самостоятельного вида войск примет участие не только оборонное ведомство, но также Белый Дом и другие заинтересованные госструктуры. Указ об учреждении командования Космическими силами США президент Трамп подписал в декабре 2018 года.
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