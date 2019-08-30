В Госдуме не боятся новых космических сил США

«Я думаю, что космос не станет областью военных действий, кроме как в Голливуде (“Звездные войны”), потому что это очень дорогостоящее и нецелесообразное мероприятие. Подобная стратегическая оборонительная инициатива уже озвучивалась Рейганом, но это ни к чему в итоге не привело, кроме как к компьютерной графике. В Российской Федерации уже существует возможность защитить себя и в том числе от космических угроз. Наши истребители могут подниматься и на эти высоты. Если США начнут заниматься космосом, то просто-напросто они сожрут весь свой бюджет, им нужен будет второй оборонный бюджет», — предупредил депутат.

Напомним, о планах создать на своей территории национальные военно-космические силы США объявили в июне 2018 года. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявил, что США должны захватить лидерство в космосе и «не плестись» за Россией и Китаем. Сообщалось, что в разработке самостоятельного вида войск примет участие не только оборонное ведомство, но также Белый Дом и другие заинтересованные госструктуры. Указ об учреждении командования Космическими силами США президент Трамп подписал в декабре 2018 года.

