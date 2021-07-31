Роскосмосу посоветовали закончить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году

Совет главных конструкторов вышел с предложением Роскосмосу закончить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) к 2024 году.

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«Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние российского сегмента (РС) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски», - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Кроме того, Роскосмосу следует начать техническую проработку проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в составе МКС или как независимой национальной станции.

Планируется, что РОСС станет «эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», пишет Газета.ru.

Известно, что МКС планировалось эксплуатировать до 2028 года.

Ранее сообщалось, что давление в переходной камере служебного модуля «Звезда» поднимут до 200 мм ртутного столба (рт.ст.) на МКС в течение суток. Согласно полученным ранее данным, в переходной камере «Звезды» зафиксирована утечка воздуха, и давление в ней упало до 154 мм рт. ст..

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Фото: roscosmos.ru
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