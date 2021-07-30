Российские космонавты впервые вошли в модуль «Наука»
Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Об сообщает пресс-служба Роскосмоса.
«Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля», — отметили в госкорпорации.
В соответствии с планом работ космонавты проведут контрольный осмотр отсеков МЛМ, возьмут пробы воздуха, а также установят прибор фильтра очистки атмосферы.
Модуль «Наука» 21 июля запустили с космодрома Байконур, в четверг 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.
В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить. Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев объяснил включение кратковременным сбоем программного обеспечения.
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