Российские космонавты впервые вошли в модуль «Наука»

«Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля», — отметили в госкорпорации.

В соответствии с планом работ космонавты проведут контрольный осмотр отсеков МЛМ, возьмут пробы воздуха, а также установят прибор фильтра очистки атмосферы.

Модуль «Наука» 21 июля запустили с космодрома Байконур, в четверг 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.

В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить. Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев объяснил включение кратковременным сбоем программного обеспечения.

