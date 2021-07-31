Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
Давление в переходной камере российского модуля «Звезда», где была зафиксирована утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж Международной космической станции (МКС). Трансляцию переговоров космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП) ведет NASA.
В период активной фазы работ по устранению причин утечки весной давление в камере сохранялось на уровне 405 мм рт. ст.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. Год спустя космонавты дважды проверили герметичность модулей станции и обнаружили утечку в промежуточной камере модуля «Звезда». В марте нынешнего года экипаж МКС провел ремонтно-восстановительные работы, покрыв герметиком две трещины в модуле, однако в дальнейшем давление не перестало падать.
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