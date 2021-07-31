В отсеке модуля «Звезда» на МКС давление нарастят в течение суток
До 200 мм ртутного столба (рт.ст.) поднимут давление в переходной камере служебного модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
«В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст. Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме», — сообщают в «Роскосмосе».
В госкорпорации отметили, что переходная камера «Звезды» отделена от МКС. В камере поддерживают давление на уровне 150—200 мм рт. ст.
Согласно полученным ранее данным, в переходной камере «Звезды» зафиксирована утечка воздуха, и давление в ней упало до 154 мм рт. ст..
Как заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, явление было прогнозируемо и никак не связано с пристыковкой модуля «Наука», отмечает RT.
Ранее экипаж МКС закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.
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