В отсеке модуля «Звезда» на МКС давление нарастят в течение суток

До 200 мм ртутного столба (рт.ст.) поднимут давление в переходной камере служебного модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст. Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме», — сообщают в «Роскосмосе».