В отсеке модуля «Звезда» на МКС давление нарастят в течение суток

До 200 мм ртутного столба (рт.ст.) поднимут давление в переходной камере служебного модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст. Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме», — сообщают в «Роскосмосе».

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В госкорпорации отметили, что переходная камера «Звезды» отделена от МКС. В камере поддерживают давление на уровне 150—200 мм рт. ст.

Согласно полученным ранее данным, в переходной камере «Звезды» зафиксирована утечка воздуха, и давление в ней упало до 154 мм рт. ст..

Как заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, явление было прогнозируемо и никак не связано с пристыковкой модуля «Наука», отмечает RT.

Ранее экипаж МКС закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.

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Фото: nasa.gov
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