«Роскосмос» показал снимки гигантских смерчей на Марсе

Смерчи на Марсе крупнее, чем на Земле. Они могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной до сотен километров.

Ранее американский марсоход Perseverance отправил ученым на Землю первые цветные снимки с Красной планеты.

Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.

