«Роскосмос» показал снимки гигантских смерчей на Марсе

Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял с орбиты Марса гигантские смерчи, сообщил «Роскосмос».

По данным госкорпорации, пылевые вихри - постоянное явление на поверхности Красной планеты. Фотографии были сделаны 27 февраля текущего года. На них видны два движущихся смерча. Яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии планеты, оставляя после себя темную полосу, сообщил «Роскосмос». Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов.

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Смерчи на Марсе крупнее, чем на Земле. Они могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной до сотен километров.

Ранее американский марсоход Perseverance отправил ученым на Землю первые цветные снимки с Красной планеты.

Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.

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