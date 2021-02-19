Perseverance сел на Марсе и передал первую фотографию

Ровер Perseverance передал первую фотографию Марса после посадки, сообщает NASA.

Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.

Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала с мыса Канаверал

Через три минуты после этого был передан первый черно-белый снимок Марса.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, на месте которого, как предполагают ученые, раньше располагалось озеро. Perseverance будет собирать и изучать породы.

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ФОТО: РИА Новости
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