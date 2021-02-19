Perseverance сел на Марсе и передал первую фотографию
19 февраля 202101:36
Ровер Perseverance передал первую фотографию Марса после посадки, сообщает NASA.
Марсоход сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.
Через три минуты после этого был передан первый черно-белый снимок Марса.
Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, на месте которого, как предполагают ученые, раньше располагалось озеро. Perseverance будет собирать и изучать породы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru