Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала с мыса Канаверал

В США с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V («Атлас-5») с марсоходом Perseverance. Трансляция запуска велась на сайте NASA. По расчетам специалистов, марсоход достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля будущего года.

Отмечается, что основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, на месте которого, как предполагают ученые, раньше располагалось озеро. Perseverance будет собирать и изучать породы.

Минералы, которые «добудет» Perseverance, на Землю доставит специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая полетит к Красной планете не раньше 2026 года, подчеркивает РИА ФАН.