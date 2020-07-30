Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала с мыса Канаверал

В США с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V («Атлас-5») с марсоходом Perseverance. Трансляция запуска велась на сайте NASA. По расчетам специалистов, марсоход достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля будущего года.

Отмечается, что основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, на месте которого, как предполагают ученые, раньше располагалось озеро. Perseverance будет собирать и изучать породы.

Минералы, которые «добудет» Perseverance, на Землю доставит специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая полетит к Красной планете не раньше 2026 года, подчеркивает РИА ФАН.

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Между тем, 23 июля с китайского аэродрома Вэньчан на острове Хайнань - в рамках первой миссии КНР по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» - стартовала тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5».

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Предполагается, что станция достигнет Марса 11 февраля 2021 года, а 11 апреля того же года «высадит» аппарат на поверхность Красной планеты. Техника будет работать 90 марсианских суток, которые на 2,7% больше земных. Цель китайской миссии – найти следы жизни на Марсе и изучить возможности для потенциальной колонизации человеком этой планеты.

А 20 июля свою миссию к Марсу запустили Объединённые Арабские Эмираты. Для запуска орбитального аппарата использовали японскую ракету-носитель H-IIA.

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ФОТО: РИА Новости
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