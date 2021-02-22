Ученые подтвердили, что черная плесень выживет и на Марсе

Эксперимент провели на высоте 38 км от поверхности Земли. Радиационная обстановка в стратосфере аналогична той, что и на поверхности Марса, а также в нижних слоях атмосферы планеты.

Ученые прикрепили к воздушному шару установку MARSBOx с бактериями Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis и Buttiauxella, а также плесневым грибком Aspergillus niger. Лабораторные образцы расположили в два слоя, нижний экранировали от космического излучения, чтобы затем выделить воздействие радиации от других факторов.

Из всех организмов, которые оказались поражены радиацией в разной степени, ученым на Земле удалось восстановить черную плесень.

Напомним, она вызывает аллергическую реакцию и приводит к поражению органов дыхания у людей с иммунодефицитами.

