Ученые подтвердили, что черная плесень выживет и на Марсе
Споры черной плесени Aspergillus niger смогут выжить на поверхности Марса. Об этом в журнале Frontiers in Microbiology заявили ученые из международной группы исследователей , в которую вошли специалисты NASA и Института аэрокосмической медицины в Германии.
Эксперимент провели на высоте 38 км от поверхности Земли. Радиационная обстановка в стратосфере аналогична той, что и на поверхности Марса, а также в нижних слоях атмосферы планеты.
Ученые прикрепили к воздушному шару установку MARSBOx с бактериями Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis и Buttiauxella, а также плесневым грибком Aspergillus niger. Лабораторные образцы расположили в два слоя, нижний экранировали от космического излучения, чтобы затем выделить воздействие радиации от других факторов.
Из всех организмов, которые оказались поражены радиацией в разной степени, ученым на Земле удалось восстановить черную плесень.
Напомним, она вызывает аллергическую реакцию и приводит к поражению органов дыхания у людей с иммунодефицитами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Ученые подтвердили, что черная плесень выживет и на Марсе
- В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции
- Байден объявил траур в память о жертвах пандемии COVID-19
- Панарин покинул расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки
- Парламент Грузии утвердил новое правительство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru