Ученые подтвердили, что черная плесень выживет и на Марсе

Споры черной плесени Aspergillus niger смогут выжить на поверхности Марса. Об этом в журнале Frontiers in Microbiology заявили ученые из международной группы исследователей , в которую вошли специалисты NASA и Института аэрокосмической медицины в Германии.

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Эксперимент провели на высоте 38 км от поверхности Земли. Радиационная обстановка в стратосфере аналогична той, что и на поверхности Марса, а также в нижних слоях атмосферы планеты.

Ученые прикрепили к воздушному шару установку MARSBOx с бактериями Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis и Buttiauxella, а также плесневым грибком Aspergillus niger. Лабораторные образцы расположили в два слоя, нижний экранировали от космического излучения, чтобы затем выделить воздействие радиации от других факторов.

Из всех организмов, которые оказались поражены радиацией в разной степени, ученым на Земле удалось восстановить черную плесень.

Напомним, она вызывает аллергическую реакцию и приводит к поражению органов дыхания у людей с иммунодефицитами.

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ФОТО: РИА Новости
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