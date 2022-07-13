Рогозина упрекнули в разрыве важных для России контрактов
При Рогозине в России падает космическая активность, а финансовых поступлений от космоса в бюджет нет и в помине, отметил в эфире НСН Иван Моисеев.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин без объективных причин разорвал выгодные контракты по космодрому Куру и по запуску OneWeb, при этом никакого ущерба странам нанесено не было, а Россия потеряла около полумиллиарда долларов, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления «космос» и «оборонная промышленность», уйдет со своего поста в ближайшее время и займет должность главы «Роскосмоса». Иван Моисеев считает, что Борисов подойдет на этот пост, так как он является специалистом в этой сфере.
«У нас категорически быстро падает космическая активность. Практически прекратились финансовые поступления от космоса, все только за счет бюджета. Насколько лично виноват Рогозин, вопрос сложный. Но можно поставить ему в вину то, что он без объективных причин разорвал очень выгодные для Россия контракты по космодрому Куру и по запуску OneWeb. Никакого ущерба потенциальному противнику Рогозин этим не нанес, а бюджет потерял около полумиллиарда долларов», - сказал Моисеев.
По его словам, развитие космической отрасли в России не будет полностью зависеть от того, кто именно будет руководителем «Роскосмоса». Моисеев отметил, что будущий руководитель корпорации будет еще очень долго решать вопросы, связанные с импортозамещением.
«Рогозин не специалист по космонавтике, он ее практически не знает, а Борисов специалист и хорошо ее знает. Предполагаю, что лучше иметь руководителя-специалиста. Развитие отрасли диктуется объективными соображениями и не зависит от того, кто будет руководителем в целом. Потому что в современных условиях мы столкнулись с необходимостью замены импортных комплектующих на альтернативные и отечественные. А это долго, дорого и ухудшает качественные показатели. Это основная задача, которую придется решать любому руководителю, кто бы им не был», - резюмировал Моисеев.
После начала спецоперации на Украине «Роскосмос» приостановил пуски ракет с космодрома Куру во Французской Гвиане и прекратил поставки двигателей США. Позднее Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
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