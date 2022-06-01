В «Роскосмосе» нет окончательного решения по прекращению работы на МКС
Руководитель пресс-службы компании «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил в среду, что решения о сроках начала строительства новой российской орбитальной станции, так и прекращения работы на Международной космической станции окончательно еще не приняты, предает РИА Новости.
По его словам, в рамках работы над эскизным проектом новой российской орбитальной служебной станции будут определены сроки её развертывания.
«До этого момента "Роскосмос" работает совместно с партнерами на МКС», - подчеркнул Струговец.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на Международной космической станции.
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