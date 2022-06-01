В «Роскосмосе» нет окончательного решения по прекращению работы на МКС

Руководитель пресс-службы компании «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил в среду, что решения о сроках начала строительства новой российской орбитальной станции, так и прекращения работы на Международной космической станции окончательно еще не приняты, предает РИА Новости.

По его словам, в рамках работы над эскизным проектом новой российской орбитальной служебной станции будут определены сроки её развертывания.

NASA планирует продолжить сотрудничество с Россией в программе МКС до 2030 года

«До этого момента "Роскосмос" работает совместно с партнерами на МКС», - подчеркнул Струговец.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на Международной космической станции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:ПроектРаботаРоскосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры