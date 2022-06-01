В «Роскосмосе» нет окончательного решения по прекращению работы на МКС

Руководитель пресс-службы компании «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил в среду, что решения о сроках начала строительства новой российской орбитальной станции, так и прекращения работы на Международной космической станции окончательно еще не приняты, предает РИА Новости.

По его словам, в рамках работы над эскизным проектом новой российской орбитальной служебной станции будут определены сроки её развертывания.