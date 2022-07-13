СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Борисов: На запуск массового производства самолетов в России потребуется до пяти лет

По их словам, политик может занять должность главы «Роскосмоса». Это произойдёт в ближайшее время.

Напомним, президент Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства до 11 человек. Статус вице-премьера получит министр промышленности и торговли. Он будет совмещать две должности. Сейчас ведомство возглавляет Денис Мантуров и его кандидатуру внесли в Госдуму на согласование.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Правительство РоссииОтставка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры