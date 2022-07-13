СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку
Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
По их словам, политик может занять должность главы «Роскосмоса». Это произойдёт в ближайшее время.
Напомним, президент Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства до 11 человек. Статус вице-премьера получит министр промышленности и торговли. Он будет совмещать две должности. Сейчас ведомство возглавляет Денис Мантуров и его кандидатуру внесли в Госдуму на согласование.
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