Рогозин заявил о проблеме недостатка средств на ядерный буксир «Зевс»
У «Роскосмоса» нет средств для создания новой перспективной транспортной системы — космического ядерного буксира «Зевс», хотя проект помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
При этом он назвал решение проблемы. Напомнив о том, что большая часть зарубежных активов Банка России заблокирована, Рогозин предложил «напечатать» эти деньги, которые затем можно было бы выделить промышленным компаниям на реализацию перспективных инвестиционных проектов, пишет Газета.ru.
«Если «Роскосмос» получит из этой суммы хотя бы 1 трлн рублей на определённый период, это для нас резкое форсирование всех самых ключевых программ», - цитирует Рогозина RT.
Он также добавил, что российский концерн «толкнул бы с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит ракетно-космическую отрасль и «рванет» ее вперед».
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал заявления главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что России нужны тысячи спутников. Ученый считает, что они нецелесообразны, страна не сможет использовать их эффективно, деньги пойдут из бюджета в никуда.
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