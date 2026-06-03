В следующем году производство самолета Ту-214 планируют перевести на поточную линию, что позволит значительно ускорить их сборку, рассказал российский вице-премьер Денис Мантуров. Как отметили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), уже в этом году выпуск воздушных судов планируют нарастить, а в перспективе довести серийное производство до 20 машин ежегодно. Гусаров считает эти прогнозы смелыми и подчеркивает необходимость внедрения инноваций в производство Ту-214.

«Самолет Ту-214 разрабатывался в 1990-е годы, и его производство базировалось еще на советских технологиях. В сборке самолета было очень много ручного труда. На сегодняшний день уже создаются цифровые самолеты: без бумажной документации, производство бесстапельное и много других технологических новаций за это время было внедрено в промышленность. Чтобы его поставить на поток и выпускать большие серии, надо технологический процесс производства максимально приблизить к процессу более современных самолетов, таких как МС-21 и Superjet-100. И только так можно добиться более высоких темпов производства этого самолета», — рассказал собеседник НСН.

Он напомнил, что с учетом возможностей старого технологического процесса два завода в Ульяновске и Казани способны выпускать в среднем 3 самолета семейства Ту в год.

«Если удастся внедрить новый технологический процесс в производство именно этого самолета, это позволит выпускать его уже не единицами, а десятками. Но если в ближайшее время предприятию удастся выйти на производство 5 самолетов в год, то это уже будет колоссальный прорыв, это более чем двукратное увеличение скорости производства. 10 единиц — это в 5 раз больше, чем раньше производил завод. То есть это суперскорость, и для этого понадобится больше персонала, больше современного оборудования, серьезная модернизация предприятия. Очень непростой путь, и за короткое время его не пройти. А что касается 20 самолетов в год, если к 2030 году такое будет реализовано, тогда всем сотрудникам предприятия можно будет поставить прижизненный памятник», — подчеркнул эксперт.