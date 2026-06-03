Приблизить к SJ-100: Что нужно для выпуска десятков Ту-214 в год
Выпуск Ту-214 не имеет сложностей с импортозамещением компонентов, однако технология производства этих воздушных судов сильно устарела, рассказал НСН Роман Гусаров.
Поставить выпуск самолетов Ту-214 на поток вполне реально, но для этого нужно модернизировать производство, что требует времени и вложений, а вот с импортозамещенеим компонентов летательных аппаратов проблем нет, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
В следующем году производство самолета Ту-214 планируют перевести на поточную линию, что позволит значительно ускорить их сборку, рассказал российский вице-премьер Денис Мантуров. Как отметили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), уже в этом году выпуск воздушных судов планируют нарастить, а в перспективе довести серийное производство до 20 машин ежегодно. Гусаров считает эти прогнозы смелыми и подчеркивает необходимость внедрения инноваций в производство Ту-214.
«Самолет Ту-214 разрабатывался в 1990-е годы, и его производство базировалось еще на советских технологиях. В сборке самолета было очень много ручного труда. На сегодняшний день уже создаются цифровые самолеты: без бумажной документации, производство бесстапельное и много других технологических новаций за это время было внедрено в промышленность. Чтобы его поставить на поток и выпускать большие серии, надо технологический процесс производства максимально приблизить к процессу более современных самолетов, таких как МС-21 и Superjet-100. И только так можно добиться более высоких темпов производства этого самолета», — рассказал собеседник НСН.
Он напомнил, что с учетом возможностей старого технологического процесса два завода в Ульяновске и Казани способны выпускать в среднем 3 самолета семейства Ту в год.
«Если удастся внедрить новый технологический процесс в производство именно этого самолета, это позволит выпускать его уже не единицами, а десятками. Но если в ближайшее время предприятию удастся выйти на производство 5 самолетов в год, то это уже будет колоссальный прорыв, это более чем двукратное увеличение скорости производства. 10 единиц — это в 5 раз больше, чем раньше производил завод. То есть это суперскорость, и для этого понадобится больше персонала, больше современного оборудования, серьезная модернизация предприятия. Очень непростой путь, и за короткое время его не пройти. А что касается 20 самолетов в год, если к 2030 году такое будет реализовано, тогда всем сотрудникам предприятия можно будет поставить прижизненный памятник», — подчеркнул эксперт.
При этом Гусаров отметил, что у модели не возникло проблем с компонентами, так как требовалось минимальное импортозамещение.
«Ту-214 изначально базировался на отечественной номенклатуре комплектующих. Понятное дело, с 1990-х годов в его производстве стали использовать импортные компоненты. В те годы многие предприятия закрывались, и многие компоненты просто переставали производить на территории России, в том числе и для этого самолета. Но в то же время именно в Ту-214 был небольшой процент импортных компонентов, поэтому их удалось заместить достаточно быстро. Оперативно создали новое производство, испытали этот самолет с новыми компонентами, сертифицировали. Поставщики комплектующих должны справиться с производством этих компонентов, так что здесь уже вопрос решенный. Теперь все упирается только в ускорение самого производства этого самолета», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН объяснил отсутствие российского дальнемагистрального лайнера недостатком заказов на него от авиакомпаний.
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