Лавров: Остановка украинского конфликта по линии соприкосновения невозможна

«Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», - сказал Лавров.

По его словам, если бы российские силы сейчас остановились на линии соприкосновения, этим РФ позволила бы «перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм». Лавров указал, что рассматривать такой вариант невозможно. В этом вопросе речь идет в том числе об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.

Ранее Лавров заявил, что национальные интересы РФ на международной арене заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой.

