Лавров: Остановка украинского конфликта по линии соприкосновения невозможна

Рассматривать остановку конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он рассказал в интервью ИС «Вести».

Глава МИД обратил внимание, что все больше и больше голосов призывают «немедленно остановиться».

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«Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», - сказал Лавров.

По его словам, если бы российские силы сейчас остановились на линии соприкосновения, этим РФ позволила бы «перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм». Лавров указал, что рассматривать такой вариант невозможно. В этом вопросе речь идет в том числе об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.

Ранее Лавров заявил, что национальные интересы РФ на международной арене заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФСергей Лавров

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