Требуют перемен: Какие школы могут увеличить время обеда для учеников
Большие перемены можно было бы внедрить в школах с лицейскими классами, сообщил НСН Евгений Ямбург. При этом Павел Богомолов уточнил, что предложение увеличить перемены не связано с медицинскими рекомендациями.
В одних школах введение больших перемен пойдет на пользу учебному процессу, а в других может лишь увеличить время на безделье, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут, чтобы дети могли без спешки позавтракать или пообедать, пишет РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации ведомства. В тексте рекомендаций также отмечается, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна составлять не менее 20 минут. Ямбург подчеркнул, что увеличить время перемены можно далеко не в каждой школе.
«Школы разные. Где-то это будет удобно, а где-то – нет. К примеру, есть лицейские классы с углубленным изучением математики, химии: там предполагаются лабораторные и практические работы. Такие школы нередко работают по системе первой и второй половины дня. В этом случае перерывы важны, чтобы дети могли переключиться и отдохнуть. В других школах большие перемены лишь увеличат время на безделье. В некоторых школах преподают профессора высших учебных заведений, приобщая детей к исследовательской деятельности. Естественно, их расписание тоже надо учитывать. Вопрос надо решать конкретно с учетом учебного плана, расписания, педагогических кадров. Это уравнение со многими параметрами, которое надо реализовывать гибко и с умом. Это ведь рекомендация, а не приказ», - объяснил он.
В свою очередь главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов в разговоре с НСН отметил, что быстрое потребление пищи может спровоцировать проблемы со здоровьем лишь у человека при наличии болезни.
«У некоторых людей, имеющих функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, быстрое потребление еды сопровождается аэрофагией, они заглатывают воздух. Это может сопровождаться ухудшением самочувствия, дискомфортом в животе. Но для здорового человека скорость потребления пищи скорее всего, не будет иметь никаких последствий. Нельзя проснуться и вдруг решить, что детям надо есть не 20 минут, а 40. Это не может быть результатом какого-то инсайда. На Западе есть большие перемены для приема пищи в середине учебного дня. Однако хотелось бы, чтобы подобные вещи были связаны не с традициями или озарениями, а с исследованиями», - отметил Богомолов.
Ранее сообщалось, что школьники в новом учебном году смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения РФ направлений внеурочных занятий, включая «Разговоры о важном», «Россия - мои горизонты» и курсы по финансовой грамотности, напоминает «Радиоточка НСН».
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