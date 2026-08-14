В свою очередь главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов в разговоре с НСН отметил, что быстрое потребление пищи может спровоцировать проблемы со здоровьем лишь у человека при наличии болезни.

«У некоторых людей, имеющих функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, быстрое потребление еды сопровождается аэрофагией, они заглатывают воздух. Это может сопровождаться ухудшением самочувствия, дискомфортом в животе. Но для здорового человека скорость потребления пищи скорее всего, не будет иметь никаких последствий. Нельзя проснуться и вдруг решить, что детям надо есть не 20 минут, а 40. Это не может быть результатом какого-то инсайда. На Западе есть большие перемены для приема пищи в середине учебного дня. Однако хотелось бы, чтобы подобные вещи были связаны не с традициями или озарениями, а с исследованиями», - отметил Богомолов.

Ранее сообщалось, что школьники в новом учебном году смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения РФ направлений внеурочных занятий, включая «Разговоры о важном», «Россия - мои горизонты» и курсы по финансовой грамотности, напоминает «Радиоточка НСН».

