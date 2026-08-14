Требуют перемен: Какие школы могут увеличить время обеда для учеников

Большие перемены можно было бы внедрить в школах с лицейскими классами, сообщил НСН Евгений Ямбург. При этом Павел Богомолов уточнил, что предложение увеличить перемены не связано с медицинскими рекомендациями.

В одних школах введение больших перемен пойдет на пользу учебному процессу, а в других может лишь увеличить время на безделье, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

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Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут, чтобы дети могли без спешки позавтракать или пообедать, пишет РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации ведомства. В тексте рекомендаций также отмечается, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна составлять не менее 20 минут. Ямбург подчеркнул, что увеличить время перемены можно далеко не в каждой школе.

«Школы разные. Где-то это будет удобно, а где-то – нет. К примеру, есть лицейские классы с углубленным изучением математики, химии: там предполагаются лабораторные и практические работы. Такие школы нередко работают по системе первой и второй половины дня. В этом случае перерывы важны, чтобы дети могли переключиться и отдохнуть. В других школах большие перемены лишь увеличат время на безделье. В некоторых школах преподают профессора высших учебных заведений, приобщая детей к исследовательской деятельности. Естественно, их расписание тоже надо учитывать. Вопрос надо решать конкретно с учетом учебного плана, расписания, педагогических кадров. Это уравнение со многими параметрами, которое надо реализовывать гибко и с умом. Это ведь рекомендация, а не приказ», - объяснил он.
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В свою очередь главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов в разговоре с НСН отметил, что быстрое потребление пищи может спровоцировать проблемы со здоровьем лишь у человека при наличии болезни.

«У некоторых людей, имеющих функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, быстрое потребление еды сопровождается аэрофагией, они заглатывают воздух. Это может сопровождаться ухудшением самочувствия, дискомфортом в животе. Но для здорового человека скорость потребления пищи скорее всего, не будет иметь никаких последствий. Нельзя проснуться и вдруг решить, что детям надо есть не 20 минут, а 40. Это не может быть результатом какого-то инсайда. На Западе есть большие перемены для приема пищи в середине учебного дня. Однако хотелось бы, чтобы подобные вещи были связаны не с традициями или озарениями, а с исследованиями», - отметил Богомолов.

Ранее сообщалось, что школьники в новом учебном году смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения РФ направлений внеурочных занятий, включая «Разговоры о важном», «Россия - мои горизонты» и курсы по финансовой грамотности, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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