У нас замена: Когда Россия откажется от французских двигателей в «Суперджетах»

Роман Гусаров заявил НСН, что в целом России требуется 200 самолетов с новым двигателем, это работы на десять лет. 

Сегодня предполагается выпускать 20 самолетов SJ-100 в год, для этого потребуется 40-50 российских двигателей, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

Российский двигатель ПД-8, предназначенный для импортозамещенного самолета SJ-100 («Суперджет»), завершил полный цикл сертификационных испытаний, сообщили в госкорпорации «Ростех». Гусаров уверен, что в ближайшее время будет перезапущено производство самолетов с новыми двигателями.

«Двигатель завершил финальные этапы сертификационных испытаний, его испытывали на ряд критических ситуаций. Это означает, что в ближайшее время вся документация будет подана в регистр, после этого двигатель получит сертификат типа, подтверждающий, что он надежный и безопасный. Это будет означать, что его можно устанавливать на серийные самолеты SJ-100. В ближайшее время будет перезапущено производство этого самолета в импортозамещенном виде. Здесь работа обычно синхронизируется. Если на год намечено производство десяти самолетов, значит, у двигателей план 20 плюс. Сегодня предполагается выпускать 20 самолетов SJ-100 в год, для этого потребуется, грубо говоря, 40-50 двигателей. Я уверен, что такие объемы вполне по силам нашей промышленности», - рассказал он.

По его словам, в целом России требуется 200 самолетов с новым двигателем.

«У нас эксплуатируется 150 самолетов SJ-100 первого поколения, на которых стоят российско-французские двигатели. Эти самолеты в течение какого-то срока нужно будет заменить на импортозамещенные. Поэтому 150 самолетов точно нашим авиакомпаниям понадобятся, не говоря уже о том, что есть рост спроса. Я думаю, что минимальная потребность – 200 самолетов с новым двигателем. Это нам работы минимум на десять лет вперед», - отметил собеседник НСН.

Дополнительные вложения в «Суперджеты» и продление срока службы - это вынужденная мера, так как иначе Россия рискует остаться без самолетов уже через несколько лет, заявил НСН председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

