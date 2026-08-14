В Брянске ВСУ атаковали ракетами жилой дом, погиб один человек
Брянск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ, известно об одном погибшем. Об этом сообщил врио главы Брянской области Егор Ковальчук.
Противник атаковал ракетами жилой дом в Советском районе, отмечает RT.
«На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших. Они доставлены в больницу», - написал Ковальчук в мессенджере «Макс».
Врио губернатора уточнил, что в доме начался пожар, жильцов эвакуировали.
Ранее в поселке Суземка Брянской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, пострадали четыре девушки.
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