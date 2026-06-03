ОАК в 2026 году выпустит четыре Ту-214 для спецзаказчиков

По его словам, первые самолеты получат спецзаказчики, а поставки авиакомпании Red Wings начнутся в 2027 году. «В этом году произведем 4, в следующем - 8 и далее до 20», - указал он. Руководитель корпорация заявил, что Ту-214 готовы выпускать «серийно, массово». Этому будут способствовать «осуществленные инвестиции в техперевооружение на Казанском заводе».

Ранее стало известно, что в России масштабная программа возрождения авиационной промышленности, от которой власти ожидали сотни отечественных лайнеров на замену иностранным, снова откладывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

