В отрасли усомнились в высоком спросе на Ту-214 у авиакомпаний
В отличие от МС-21 и Sukhoi Superjet 100, лайнер Ту-214 в полной мере можно назвать отечественной разработкой, сказал НСН Юрий Захарченко.
Ту-214 отличается высокой степенью локализации и унификации элементов, это полностью отечественный проект, но есть сомнения, что он будет пользоваться высоким спросом у авиакомпаний. Об этом НСН заявил исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Россия запускает производство самолета Ту-214. Об этом в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам Захарченко, самолет интересен не только степенью импортозамещения, но и высокой степенью локализации и унификации узлов.
«Известно, что требования правительства к количественному и качественному составу импортозамещения были ослаблены. Соответственно, всем отечественным проектам будет проще — ключевые компоненты будут производить в России, а более простые вещи получать из дружественных стран. Сейчас ряд элементов, которые Россия не производит, продолжает поставляться из-за рубежа. Все лайнеры становятся летающими компьютерами, вычислительные мощности не производятся в России. Кроме того, значительная часть аэродромной инфраструктуры, средств связи построены по международным стандартам с использованием иностранных комплектующих. В любом случае проект Ту-214 интересен не только степенью его импортозамещения, но и тем, что это полностью отечественный проект с хорошей линейкой самолетов разной размерности с высокой степенью локализации и унификации элементов между разными самолетами. Это направление представляется для России более перспективным, чем никак не связанные между собой Sukhoi Superjet 100 и МС-21», — сказал Захарченко.
Вместе с тем собеседник НСН усомнился в том, что Ту-214 будут пользоваться популярностью у российских авиакомпаний.
«Это зависит от того, как правительство будет защищать интересы отечественных производителей. Поскольку все руководители отрасли, создававшие Sukhoi Superjet 100, который наряду с МС-21 можно назвать самолетом иностранного производства из-за того, что 60-70% комплектующих в нем импортные, продолжают руководить отраслью теми же методами, уверенно говорить о том, что отечественные самолеты будут востребованы, сложно. Кроме того, именно авиакомпаниями, в первую очередь “Аэрофлотом”, был обвален рынок отечественных самолетов переходы на лайнеры Boeing и Airbus», — добавил эксперт.
В заключение Захарченко предположил, что основное производство Ту-214 наладят в Казани.
«Сейчас речь идет о производстве двух-трех самолетов в год, но в ближайшее время может идти речь о выходе на гораздо большее количество. Основные надежды связаны с Казанским авиационным производственным объединением, будем надеяться, что развитие производства этих самолетов произойдет. Понятно, что это не быстрый процесс, играет роль и проблема с кадрами. Но есть шансы, что хотя бы мелкосерийное производство самолетов Ту-214 будет реализовано в Казани. Вместе с тем большие инвестиции в производство должны быть оправданы спросом на самолеты, а это вопрос, повторюсь, к правительству и авиакомпаниям», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что основной этап испытаний импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 планируется завершить в первой половине 2026 года, после чего можно рассчитывать на сертификацию и первые поставки машины авиакомпаниям.
