Армия России взяла под контроль Новониколаевку в ДНР
14 августа 202612:00
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Контроль над территорией установили военнослужащие из группировки войск «Центр».
«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Новониколаевка», - указано в сообщении.
Ранее армия России установила контроль над Щербаковкой Харьковской области и Новым Полем Запорожской области.
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