Армия России взяла под контроль Новониколаевку в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

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Контроль над территорией установили военнослужащие из группировки войск «Центр».

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Новониколаевка», - указано в сообщении.

Ранее армия России установила контроль над Щербаковкой Харьковской области и Новым Полем Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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