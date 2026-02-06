«Перетянули себе»: Как в России решили проблему ремонта авиадвигателей
Отличная новость в том, что уже два крупных российских игрока самостоятельно ремонтируют двигатели CFM56, проводят работы и на других двигателях, заявил в беседе с НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Если тот или иной авиадвигатель иностранного производства выходит из эксплуатации, его либо направляют на ремонт в какую-то дружественную стану, либо оставляют в России на складах до лучших времен, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Шесть двигателей для Boeing ввезли в Россию из стран Азии в обход западных санкций. Причина — участившиеся аварийные ситуации из-за сбоев в работе американских машин. По данным Mash, одной из авиакомпаний, которой удалось обновить двигатели, стала Azur Air. Самолет Boeing 757 этого оператора совершил две аварийные посадки — в Ланьчжоу и Ханое— в январе этого года.
Пантелеев заметил, ввоз в Россию авиадвигателей иностранного производства с 2022 года стал регулярным.
«Еще с 2022 года ввоз двигателей на иностранного производства для того, чтобы поддерживать интенсивную эксплуатацию "иномарок" в Российской Федерации, стал регулярным, будничным явлением. Причем его масштабы стали настолько велики, что в целом повлияли на цены на подобного рода двигатели на мировом рынке. Если раньше для российских авиакомпаний нормальным было отправить авиационный двигатель на ремонт на одно из предприятий, входящих в компанию-изготовитель, условно говоря, к CFM International или другому крупному игроку, то после введения санкций возможности отремонтировать двигатели легально на заводе, естественно, были утрачены, а потребности в двигателях, безусловно, существуют. С этой целью российские авиакомпании скупали исправные двигатели, имеющие достаточный запас по наработке. Вскоре это стало повседневной практикой, и остается такой по сей день», - отметил эксперт.
Он рассказал, как двигатели иностранного производства поступают в Россию.
«Как правило, приобретаются двигатели, побывавшие в эксплуатации, после выполнения определенных ремонтных работ за рубежом. Дело в том, что в мире существует практика, когда немалое количество двигателей находится на различных складах. Для того, чтобы при отказе двигателя можно было оперативно поставить подменное изделие, двигатель отправляется на ремонт, а на подменном двигателе самолет продолжает эксплуатацию. И вот именно мировой пул подменных двигателей российские авиакомпании значительно перетянули себе», - пояснил Пантелеев.
По словам авиаэксперта, ремонтировать некоторые иностранные авиадвигатели умеют уже и в России.
«Отличная новость в том, что уже два крупных российских игрока самостоятельно ремонтируют двигатели CFM56, проводят работы и на других двигателях, потому что если тот или иной двигатель по какой-то причине выходит из эксплуатации, его либо направляют на ремонт в какую-то дружественную стану (например, некоторые двигатели успешно ремонтирует Иран), либо они остаются в России на складах до лучших времен, а авиакомпании на мировом рынке ищут следующий подходящий двигатель, который может благополучно отработать еще несколько лет», - отметил он.
По его словам, первые работы по ремонту зарубежных самолетов начали проводить в России еще более 10 лет назад.
«Работы по ремонту авиационного оборудования зарубежного производства в России начали осваивать еще в первой половине прошлого десятилетия. Некоторые наработки в этом плане, конечно же, имелись, но после 2022 года объем компетенций, которыми обладают и российские предприятия, и специалисты очень серьезно увеличился. Имеется в виду работы по обслуживанию двигателя, основных блоков и систем зарубежных лайнеров», - добавил эксперт.
Ранее стало известно, что Россия создает новые авиадвигатели в рамках импортозамещения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
