Если тот или иной авиадвигатель иностранного производства выходит из эксплуатации, его либо направляют на ремонт в какую-то дружественную стану, либо оставляют в России на складах до лучших времен, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Шесть двигателей для Boeing ввезли в Россию из стран Азии в обход западных санкций. Причина — участившиеся аварийные ситуации из-за сбоев в работе американских машин. По данным Mash, одной из авиакомпаний, которой удалось обновить двигатели, стала Azur Air. Самолет Boeing 757 этого оператора совершил две аварийные посадки — в Ланьчжоу и Ханое— в январе этого года.

Пантелеев заметил, ввоз в Россию авиадвигателей иностранного производства с 2022 года стал регулярным.