«Преимущество здесь очевидное – продление срока службы самолета в целом. За срок службы самолета – 30-40 лет – он меняет несколько двигателей. Нужны также всегда запасные варианты на случай срочных ремонтных работ. Это ключевая часть летной годности самолетов. Двигатели в самолете составляют примерно половину его стоимости. Это тот ресурс, который выходит из строя регулярно. Без такой службы по эффективному техническому обслуживанию длительная эксплуатация невозможна. Поэтому это вынужденная мера. Обычно производители двигателя осуществляют ремонты, но легкие процедуры могут выполнять авиакомпании», - рассказал он.

При этом он добавил, что все упирается в ключевые детали двигателей, которые России официально не поставляют.

«Тут основной вопрос даже не в специалистах. Какие-то специалисты у нас есть, но обычно это делают сотрудники производителя двигателей. В данной ситуации прямой технической поддержки от производителя у нас нет. Поэтому попытки продлить срок службы носят ограниченный характер. Ключевые сложные и сертифицированные элементы двигателя мы от производителя напрямую получить не сможем», - добавил собеседник НСН.

Ежегодно российскому рынку необходимо минимум 75-80 новых самолетов, а также в два раза больше двигателей, но пока до этого уровня еще не дошли, рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

