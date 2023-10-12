Мантуров сообщил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году

В России к 2030 году планируется разработать тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

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Рабочее название двигателя - ПД-35, отметил вице-премьер в ходе конгресса двигатестроителей. В марте 2024 года появится демонстратор, уточнил Мантуров.

«И тогда будет более понятно, но не окончательно, но уже по крайней мере будет более ясно, какой тоннаж будет», - сказал министр.

По данным Reuters, из-за санкций российские авиаперевозчики приступили к разборке лайнеров на запчасти, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СамолетыДенис МантуровМинпромторг

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