Мантуров сообщил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году

Рабочее название двигателя - ПД-35, отметил вице-премьер в ходе конгресса двигатестроителей. В марте 2024 года появится демонстратор, уточнил Мантуров.

«И тогда будет более понятно, но не окончательно, но уже по крайней мере будет более ясно, какой тоннаж будет», - сказал министр.

По данным Reuters, из-за санкций российские авиаперевозчики приступили к разборке лайнеров на запчасти, сообщает «Радиоточка НСН».

