Нечего беречь: Почему каршеринг попадает в ДТП чаще личных авто
Евгений Грэк раскрыл НСН, что цены на каршеринг в этом году вряд ли сильно поднимутся, так как монополии в этом бизнесе еще нет.
Популярность услуг каршеринга будет только расти, так как сегодня ассортимент доступных и качественных автомобилей снижается. Об этом НСН рассказал советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
По итогам 2025 года спрос на услуги каршеринга в России увеличился на 10% год к году, следует из данных «Платформы ОФД». Так, средний чек вырос на 12%, до 629 рублей, за счет чего продажи в сегменте прибавили 22%. В Росстате оценивают расходы граждан на каршеринг за январь-ноябрь 2025 года в 63,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Грэк раскрыл причины, по которым растет спрос.
«Народ при текущей ситуации и ассортименте не в состоянии купить нормальный автомобиль за вменяемые деньги. Соответственно, он пользуется каршерингом. Большим городам это плюс, потому что меньше загрузка дорог. В более отдаленной местности - это минус, потому что там нет и такого присутствия каршерингов. Плюс есть зоны, где нельзя оставлять автомобиль. Я по-прежнему голосую за личный автомобиль, потому что к нему и внимательнее относятся. В каршерингах находишь кучу неприятных сюрпризов, начиная от испачканных салонов и заканчивая исправностью этих автомобилей. Проверяются они по жалобам, а так как у нас зачастую водители непрофессиональные, то и жалоб почти нет. Соответственно, возрастает опасность на дорогах», - рассказал он.
При этом собеседник НСН раскрыл, что каршеринги часто становятся участниками ДТП, так как на них ездят те, кто выучился водить «абы как».
«Сейчас у нас появилась куча неизвестных производителей и неизвестных марок, и там большой вопрос, доживает ли автомобиль, пока водитель собирает по пути все ямы. Плюс очень много юридических нюансов, в которые пользователи не вникают. То есть человек думал, что арендовал машину, и все хорошо, а потом попадает на серьезные деньги. По предыдущим годам получалось, что достаточно высокий процент пользователей каршеринга - это те, кто никогда не имел своего автомобиля и даже пытался научиться ездить, сэкономив на инструкторе. Соответственно, опасность на дорогах с такими водителями достаточно серьезная. И по статистике ДТП эта вся история была видна», - отметил он.
По словам Грэка, люди переходят на каршеринг по разным причинам, однако их число будет расти.
«Были люди, которые проживали в мегаполисах, где были зоны платной парковки, или им не хватало парковочных мест, поэтому они были вынуждены отказаться от своих автомобилей. Однако процентов 10 из тех, кто пользуется каршерингом, это те, кто целенаправленно выбрал для себя такую экономику и продал свой автомобиль. Однако сейчас будет расти и количество вынужденных переселенцев, чьи автомобили в силу возраста или иных причин выбывают эксплуатации. Или у людей нет возможности купить новый автомобиль», - рассказал Грэк.
При этом он уточнил, что не ждет роста цен на услуги каршеринга.
«Сейчас вообще поездка на такси с водителем зачастую получается дешевле, чем каршеринг. А пока у каршерингов достаточно большая конкуренция, пока монополии не случилось, и цены будут меняемые», - подытожил собеседник НСН.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал НСН, что личный автомобиль в России сегодня стал роскошью, поэтому люди так активно используют каршеринг, к тому же в регионах они берегут свои автомобили от разбитых дорог.
