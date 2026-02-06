При этом собеседник НСН раскрыл, что каршеринги часто становятся участниками ДТП, так как на них ездят те, кто выучился водить «абы как».

«Сейчас у нас появилась куча неизвестных производителей и неизвестных марок, и там большой вопрос, доживает ли автомобиль, пока водитель собирает по пути все ямы. Плюс очень много юридических нюансов, в которые пользователи не вникают. То есть человек думал, что арендовал машину, и все хорошо, а потом попадает на серьезные деньги. По предыдущим годам получалось, что достаточно высокий процент пользователей каршеринга - это те, кто никогда не имел своего автомобиля и даже пытался научиться ездить, сэкономив на инструкторе. Соответственно, опасность на дорогах с такими водителями достаточно серьезная. И по статистике ДТП эта вся история была видна», - отметил он.

По словам Грэка, люди переходят на каршеринг по разным причинам, однако их число будет расти.

«Были люди, которые проживали в мегаполисах, где были зоны платной парковки, или им не хватало парковочных мест, поэтому они были вынуждены отказаться от своих автомобилей. Однако процентов 10 из тех, кто пользуется каршерингом, это те, кто целенаправленно выбрал для себя такую экономику и продал свой автомобиль. Однако сейчас будет расти и количество вынужденных переселенцев, чьи автомобили в силу возраста или иных причин выбывают эксплуатации. Или у людей нет возможности купить новый автомобиль», - рассказал Грэк.

При этом он уточнил, что не ждет роста цен на услуги каршеринга.

«Сейчас вообще поездка на такси с водителем зачастую получается дешевле, чем каршеринг. А пока у каршерингов достаточно большая конкуренция, пока монополии не случилось, и цены будут меняемые», - подытожил собеседник НСН.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал НСН, что личный автомобиль в России сегодня стал роскошью, поэтому люди так активно используют каршеринг, к тому же в регионах они берегут свои автомобили от разбитых дорог.



