Лавров: РФ атакует только военные объекты Украины
Российские войска атакуют на Украине только военные или имеющие двойное назначение объекты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он указал, что Россия действует аккуратно «до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом».
«И мы до сих пор эти правила соблюдаем... Поэтому, когда все грехи вешают на Россю... всё-таки пресса должна как-то честно работать» - заключил министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия поражает на Украине цели, которые считает ассоциированными с украинским военным комплексом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
