Лавров: РФ атакует только военные объекты Украины

Он указал, что Россия действует аккуратно «до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом».

«И мы до сих пор эти правила соблюдаем... Поэтому, когда все грехи вешают на Россю... всё-таки пресса должна как-то честно работать» - заключил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия поражает на Украине цели, которые считает ассоциированными с украинским военным комплексом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

