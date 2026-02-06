СМИ: В генерала Алексеева могла стрелять женщина

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева могла совершить женщина. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант».

Лавров: Покушение на Алексеева говорит о желании Украины сорвать переговоры

Собеседник издания рассказал, что генерал попытался отобрать у килера пистолет. Благодаря активному сопротивлению Алексеева преступник не смог «добить его» и сбежал.

«По предварительным данным, стрелявший в генерала попал в дом, выдав себя за доставщика еды», - говорится в сообщении.

Источник добавил, что у правоохранителей есть фото и видео нападавшего.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал ВСУ жёсткий ответ за покушение на генерала Алексеева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
