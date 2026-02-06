СМИ: В генерала Алексеева могла стрелять женщина
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева могла совершить женщина. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант».
Собеседник издания рассказал, что генерал попытался отобрать у килера пистолет. Благодаря активному сопротивлению Алексеева преступник не смог «добить его» и сбежал.
«По предварительным данным, стрелявший в генерала попал в дом, выдав себя за доставщика еды», - говорится в сообщении.
Источник добавил, что у правоохранителей есть фото и видео нападавшего.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал ВСУ жёсткий ответ за покушение на генерала Алексеева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
