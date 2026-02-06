Лавров: После истечения ДСНВ Россия готова к любому варианту развития событий

В ходе пресс-конференции он отметил, что теперь Россия готова к любому варианту развития событий, однако «предпочитает диалог».

«Будем ждать, насколько США будут готовы к этому же», - подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость как можно скорее начать переговоры по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

