Лавров: После истечения ДСНВ Россия готова к любому варианту развития событий

После истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возник вакуум. Как пишет RT, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В США назвали неуместным соглашение по ядерному оружию только с одной страной

В ходе пресс-конференции он отметил, что теперь Россия готова к любому варианту развития событий, однако «предпочитает диалог».

«Будем ждать, насколько США будут готовы к этому же», - подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость как можно скорее начать переговоры по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

