Лавров: После истечения ДСНВ Россия готова к любому варианту развития событий
После истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возник вакуум. Как пишет RT, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции он отметил, что теперь Россия готова к любому варианту развития событий, однако «предпочитает диалог».
«Будем ждать, насколько США будут готовы к этому же», - подчеркнул министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость как можно скорее начать переговоры по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: После истечения ДСНВ Россия готова к любому варианту развития событий
- Лавров: Покушение на Алексеева говорит о желании Украины сорвать переговоры
- В Госдуме назвали идеальный для экономики курс доллара
- Бунт, агрессия, негатив: К чему приведет запрет соцсетей для подростков
- Зима в контрастах: Синоптик Шувалов рассказал, где в России сейчас теплее всего
- Свинцов призвал ограничить соцсети для детей уже в 2026 году
- В США назвали неуместным соглашение по ядерному оружию только с одной страной
- Глава Минтруда анонсировал индексацию соцпенсий с 1 апреля
- Холдинг «Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка
- Песков: Военачальники и чиновники находятся под угрозой в ходе СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru