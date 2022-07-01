«Колоссальные потери»: Россия лишится две трети гражданского авиапарка

Западные санкции сильно ударили по отечественной авиаотрасли, гражданский парк лишится 2/3 самолетов, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Эти самолеты можно записывать в актив потерь. Все российские самолеты на самом деле не российские, поскольку зарегистрированы на Бермудских островах. И владельцы у них не наши авиакомпании, а иностранные корпорации, поэтому вернуть самолеты не удастся», - рассказал он.



Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за рубежом арестовано 77 российский самолетов. Основная причина – решение лизингодателей. Изначально, по словам Виталия Савельева, было задержано 78 самолетов, но один удалось вернуть. Речь идет о самолете «Аэрофлота», который не хотели выпускать из Шри-Ланки по требованию лизинговой компании.

«Нашлось политическое решение, но в основном даже турки задерживают самолеты», - отметил Павел Герасимов.

Эксперт называет колоссальной потерей арест самолетов для гражданской авиации.

«У наших пяти ведущих перевозчиков всего 500 бортов. Если взять весь российский гражданский авиапарк, то 1/10 парка задержана. С учетом того, что нет запчастей, обслуживания, то мы гарантировано потеряли 2/3 гражданского авиапарка», - резюмировал Павел Герасимов.

Ранее СМИ со ссылкой на ИКАО сообщали о проблемах с обеспечением безопасности полетов в России.

