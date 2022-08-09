Российские авиакомпании разбирают самолеты из-за нехватки запчастей

Reuters ссылается на информацию ресурса Flightradar24, согласно которой, 15% лайнеров «Аэрофлота» не взлетали последние три месяца. В том числе это три самолета Airbus A350.

Иран сможет ремонтировать российские самолеты, авиационная промышленность страны долгое время находится под санкциями и уже освоила новые технологии, заявил ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Как сообщалось, ремонтировать самолеты в России теперь будет Иран. Оттуда же будут поставляться авиационные детали и оборудование.

