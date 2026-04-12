«Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам

«Снизился уровень требований по здоровью. Первые люди шли в неизведанное, поэтому там старались найти супер здорового человека, чтобы он выдержал все эти перипетии. А сейчас поняли, что в космосе жить можно, и не надо супер здоровья. Но теперь надо больше по учебе: больше лекций, зачетов. Потому что мы теперь летаем не на одном корабле, а работаем на станции. Там должно быть много навыков: по науке, по оборудованию, по системам — то есть нужно на много больше знаний. Тогда отбирали только летчиков — это те, кто эксплуатирует, — а теперь инженеры нужны, ученые. То есть надо больше интеллекта для того, чтобы работать. Но тогда люди были другие: они все летали в одиночку, они, конечно, должны были быть "суперменами". А сейчас летает экипаж — в экипаже проще работать. Работа на МКС — самая лучшая работа на свете. Она универсальная. Стоит попробовать слетать!» - рассказал он.

По словам космонавта, одним из самых значительных достижений отечественной космонавтики после полета Гагарина стал выход Алексея Леонова в открытый космос.