«Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам
В эфире НСН герой России Олег Артемьев рассказал о снижении требований по здоровью космонавтов.
Сейчас упростили требования к уровню здоровья космонавтов, но значительно повысили требования по знаниям, так как теперь нужны не просто летчики, а инженеры, но первые космонавты были «супергероями», так как летали в одиночку. Об этом в беседе с НСН заявил герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.
В России 12 апреля отмечается День космонавтики в честь исторического полета Юрия Гагарина в 1961 году. Советский космонавт оказался первым человеком в космосе. Праздник установили в СССР в 1962 году.
С 2011 года он носит международный статус. Это день триумфа науки, отмечаемый по всему миру как Международный день полета человека в космос. Артемьев рассказал, как изменились требования к космонавтам.
«Снизился уровень требований по здоровью. Первые люди шли в неизведанное, поэтому там старались найти супер здорового человека, чтобы он выдержал все эти перипетии. А сейчас поняли, что в космосе жить можно, и не надо супер здоровья. Но теперь надо больше по учебе: больше лекций, зачетов. Потому что мы теперь летаем не на одном корабле, а работаем на станции. Там должно быть много навыков: по науке, по оборудованию, по системам — то есть нужно на много больше знаний. Тогда отбирали только летчиков — это те, кто эксплуатирует, — а теперь инженеры нужны, ученые. То есть надо больше интеллекта для того, чтобы работать. Но тогда люди были другие: они все летали в одиночку, они, конечно, должны были быть "суперменами". А сейчас летает экипаж — в экипаже проще работать. Работа на МКС — самая лучшая работа на свете. Она универсальная. Стоит попробовать слетать!» - рассказал он.
По словам космонавта, одним из самых значительных достижений отечественной космонавтики после полета Гагарина стал выход Алексея Леонова в открытый космос.
«Выход в открытый космос Леонова (советский космонавт Алексей Леонов в 1965 году впервые в истории человечества совершил выход в открытый космос – прим. НСН) — на втором месте. Также полет первой женщины в космос. ТОП-3: Гагарин, Леонов и Терешкова (Валентина Терешкова — советский летчик-космонавт, первая в мире женщина-космонавт – прим. НСН). Все отличные полеты. Да, Леонов летал вдвоем (с Павлом Беляевым – прим. НСН), но он выходил один. Он до сих пор остается рекордсменом, потому что выход в космос никто не будет делать один — нельзя. Выход в открытый космос — это самая опасная работа, которая только может быть в космосе. Поэтому надо выходить вдвоем, чтобы если что, помочь при внештатной ситуации. Еще из ТОП — это международное сотрудничество. Эта одна из важных вех. Несмотря на то, что между странами были проблемы, мы совершили программу "Союз — Аполлон"», - уточнил Герой России.
Кроме того, Артемьев дал несколько советов детям, которые мечтают стать космонавтами.
«Укреплять здоровье, хорошо учиться, записываться на спортивные секции, проходить ГТО, читать книжки, техническую литературу, мечтать. Сейчас литературы очень много, очень много информации на сайте. Сейчас уже понятно, какие критерии нужны для того, чтобы стать космонавтом: что закончить, где учиться. Все это есть на сайте "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов», - заключил собеседник НСН.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что при текущем уровне технологий полет на Марс и обратно почти гарантированно вызовет у космонавтов лучевую болезнь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам
- Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию
- Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах
- Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно
- Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры
- МЧС: В Томской области паводок затопил 25 домов и 222 участка
- Театр Вахтангова: Перекупщики вынуждают повышать цены на билеты
- Британский актёр Джон Нолан умер на 88-м году жизни
- Губернатор Бали призвал туристов из России бережно относиться к острову
- Конюхов: Владимир Путин - романтик и мечтатель