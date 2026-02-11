Таких не берут в космонавты: Сколько кандидатов попадает на орбиту
Отсутствие хронических заболеваний, диплом о высшем образовании, предпочтительно по техническим специальностям, и хорошая физическая подготовка увеличивают шансы кандидата в космонавты на прохождение отбора, рассказал НСН Олег Артемьев.
Лишь полпроцента среди людей, подавших заявление в рамках набора в космонавты, в итоге отправляются на орбиту, при этом на ожидание полета уходят годы, заявил в беседе с НСН герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.
«Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов. Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов уже утвердил порядок и условия проведения открытого конкурса по отбору граждан в кандидаты в космонавты, уточняется на сайте ведомства. Претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года. Артемьев заметил, что помимо здоровья и отсутствия хронических заболеваний важна физическая подготовка.
«Это не сложно, надо просто подать заявление и собрать пакет документов. Самое тяжелое – сбор документов в медицинской части. Полный пакет необходимых документов представлен на сайте "Роскосмоса". Нужно быть гражданином Российской Федерации, должно быть высшее образование, желательно техническое, можно медицинское. Важен стаж работы по специальности три года. Должна быть характеристика с места работы. Также надо готовиться по физкультуре. Посмотреть нормативы "Роскосмоса" и пробежаться по ним, попробовать выполнить, чтобы потом не было сюрпризов», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, среди тех, кто подает заявления, лишь полпроцента кандидатов в итоге отправляются на орбиту.
«Нет определенного срока, как быстро можно оказаться в космосе. Как повезет, у каждого по-разному. У меня, например, прошло 11 лет, у кого-то больше, у кого-то поменьше. Сейчас среди нашей молодежи, которая летает, проходит в пределах 4-5 лет, и они уже в космосе. Если брать всех, кто написал заявление, до орбиты, возможно, доходит полпроцента людей», - сказал Артемьев.
Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов уточнял, что людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты, так как им потребуется дополнительная подготовка, а времени на нее не будет, напоминает «Радиоточка НСН».
