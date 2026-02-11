«Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов. Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов уже утвердил порядок и условия проведения открытого конкурса по отбору граждан в кандидаты в космонавты, уточняется на сайте ведомства. Претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года. Артемьев заметил, что помимо здоровья и отсутствия хронических заболеваний важна физическая подготовка.

«Это не сложно, надо просто подать заявление и собрать пакет документов. Самое тяжелое – сбор документов в медицинской части. Полный пакет необходимых документов представлен на сайте "Роскосмоса". Нужно быть гражданином Российской Федерации, должно быть высшее образование, желательно техническое, можно медицинское. Важен стаж работы по специальности три года. Должна быть характеристика с места работы. Также надо готовиться по физкультуре. Посмотреть нормативы "Роскосмоса" и пробежаться по ним, попробовать выполнить, чтобы потом не было сюрпризов», - объяснил он.