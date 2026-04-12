Рогозин написал, что отправил бы корабль на Луну раньше США, удалив затем пост
12 апреля 202606:30
Сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в Telegram, что отправил бы корабль на Луну раньше США.
«Я бы запустил новый корабль. Всё шло к этому. И на Луну посадил бы «Луну 25», — указал он.
Спустя четыре часа политик удалил свой пост.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25». Ракета «Союз» со станций «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа 2023 года. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что станция разбилась о поверхность спутника Земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Рогозин написал, что отправил бы корабль на Луну раньше США, удалив затем пост
