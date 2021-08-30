«Дышит на ладан». Новые «дырки» на российском модуле могут уничтожить МКС
Эксперты предсказывают, что МКС может окончательно выйти из строя к 2025 году.
На российской части Международной космической станции (МКС) снова обнаружили трещины. На этот раз повреждения нашли на старейшем модуле станции - «Заря». Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
Он заявил, что такая ситуация ему не нравится, ведь трещины в ближайшее время начнут расползаться. Эксперт отметил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов никто не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя.
«В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета „Роскосмоса“, где отмечалось, что станция «дышит на ладан». На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят», - заметил Соловьев.
Утечку воздуха на МКС впервые зафиксировали в сентябре 2019 года. Первая трещина была обнаружена в промежуточной камере модуля «Звезда» в октябре 2020 года. В марте 2021 года ее заделали, но утечка не прекратилась, а только уменьшилась.
Тогда некоторые российские космонавты предположили, что «дырки» в станции просверлили американские астронавты. В частности, летчик-космонавт Елена Кондакова в беседе с «Газетой.Ru» допустила, что дыру в МКС проделала астронавтка Серина Ауньон-Ченселлор. А космонавт Олег Атьков отметил, что отверстие на МКС просверлил психически неустойчивый человек, у которого в школе не было уроков труда. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин воздержался от комментариев, заявив, что причина возникновения отверстия известна, но раскрывать ее общественности не планируется. В свою очередь в NASA отвергли все обвинения о причастности американских астронавтов.
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что тогда рассматривалась, в том числе, версия заводского брака.
«Комиссия, которая изучает произошедший инцидент, с самого начала рассматривала несколько версий, в том числе и версию заводского брака, поэтому такое исключить нельзя, хотя ответственность за эти слова пусть несут источники, которые давали информацию СМИ. Я такую информацию не давал, поэтому я за эти слова ответственности не несу, но допускаю, что такое могло быть», - отметил академик.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия может запустить на МКС два новых модуля к 2025 году.
«У нас есть модуль "Наука". Пока он на Байконуре стоит, готовится к старту, собирались в этом году запустить. Есть аналитический модуль. В любом случае оба этих модуля нуждаются в переработке, чтобы стать ядром станции. К 2025 году можно переработать имеющиеся модули. Затраты составят от двух до шести миллиардов долларов. Все это дорого и зависит от технических решений которые будут приниматься», - отметил специалист.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с «Радиоточкой НСН» прокомментировал возможный выход России из проекта МКС.
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