«Дышит на ладан». Новые «дырки» на российском модуле могут уничтожить МКС

Он заявил, что такая ситуация ему не нравится, ведь трещины в ближайшее время начнут расползаться. Эксперт отметил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов никто не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя.

«В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета „Роскосмоса“, где отмечалось, что станция «дышит на ладан». На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят», - заметил Соловьев.

Утечку воздуха на МКС впервые зафиксировали в сентябре 2019 года. Первая трещина была обнаружена в промежуточной камере модуля «Звезда» в октябре 2020 года. В марте 2021 года ее заделали, но утечка не прекратилась, а только уменьшилась.

Тогда некоторые российские космонавты предположили, что «дырки» в станции просверлили американские астронавты. В частности, летчик-космонавт Елена Кондакова в беседе с «Газетой.Ru» допустила, что дыру в МКС проделала астронавтка Серина Ауньон-Ченселлор. А космонавт Олег Атьков отметил, что отверстие на МКС просверлил психически неустойчивый человек, у которого в школе не было уроков труда. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин воздержался от комментариев, заявив, что причина возникновения отверстия известна, но раскрывать ее общественности не планируется. В свою очередь в NASA отвергли все обвинения о причастности американских астронавтов.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что тогда рассматривалась, в том числе, версия заводского брака.