Рогозин рассказал, чем вызваны проблемы с космическим модулем «Наука»
Прекращение производства сильфонов на Украине привело к проблемам при полете нового российского модуля «Наука» к Международной космической станции, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Это уникальная технология [сильфонs] … такой топливный бак, как гармошка... И вот именно в этих сильфонах, производство которых уже отсутствует — оно раньше было на Украине, и, соответственно, сейчас там уже всё схлопнулось», — сказал глава госкорпорации.
По его словам, использование такого сильфона, а также другого оборудования, производство которого прекращено, вело к «предсказуемым сложностям полета» модуля «Наука» к МКС.
Напомним, многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» запустили 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС. В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить. Как сообщал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл, из-за инцидента с «Наукой» МКС выполнила почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу, затем 0,5 оборота в обратную сторону.
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