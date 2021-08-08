Рогозин рассказал, чем вызваны проблемы с космическим модулем «Наука»

«Это уникальная технология [сильфонs] … такой топливный бак, как гармошка... И вот именно в этих сильфонах, производство которых уже отсутствует — оно раньше было на Украине, и, соответственно, сейчас там уже всё схлопнулось», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, использование такого сильфона, а также другого оборудования, производство которого прекращено, вело к «предсказуемым сложностям полета» модуля «Наука» к МКС.

Напомним, многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» запустили 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС. В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить. Как сообщал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл, из-за инцидента с «Наукой» МКС выполнила почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу, затем 0,5 оборота в обратную сторону.

