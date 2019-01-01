Экономист призвал не реагировать на каждый чих в Грузии
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, чем для экономики Грузии закончатся беспорядки в Тбилиси.
Глaвa Министерствa экономики и устойчивого рaзвития Грузии Натия Турнава зaявилa, что прaгмaтичные, экономические отношения с Россией пойдут нa пользу Тбилиси.
«Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стрaн, с которыми мы будем вести экономические, прaгмaтичные отношения, в том числе с Россией, чем больше довольных туристов, уехaв, повезут с собой информaцию о реaльной Грузии, тем лучше для нaс», — приводит словa Турнaвы РИA Новости.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с НСН отметил, что многие грузины уже раскаиваются в антироссийских беспорядках, которые произошли в Тбилиси. По его мнению, произошло осознание экономических последствий политических выступлений.
«Думаю, маятник качнется в обратную сторону. Отношения постепенно начнут восстанавливаться. Конечно, в этом году Грузия понесет экономические потери, потому что основная часть валютной выручки в Грузии формируется за счет туризма. Прежде всего, туристических потоков из России. Сезон сейчас в самом разгаре, но не думаю, что наши потенциальные туристы заходят ехать в эту кавказскую республику, даже если там покаются и посыплют пепел на голову», - заявил экономист.
Уровень взаимоотношений между Россией и Грузией эксперт назвал достаточно скромным с точки зрения введения каких-либо экономических санкций против Грузии.
«Мы уже достаточно привыкли к вспышкам антироссийской риторики в Грузии. Реагировать на каждый чих было бы неправильно», - считает Валентин Катасонов.
Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН дала рекомендации туристам, купившим путевки в Грузию.
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