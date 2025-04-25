«Хотят узаконить этот беспредел авиакомпаний, но это вынужденная мера, ее нельзя вводить в ранг закона или постановления. Если мы введем, то это будет нормой, сейчас это лишь эпизоды. Если узаконить это понятие, авиакомпании будут делать так постоянно, будут по два-три билета на каждое пассажирское место выписывать», - пояснил он.

По его словам, деньги пассажирам должны возвращаться за два дня, но такая схема не должна стать нормой, это исключение.

«Когда двойные и тройные билеты выписываются – это неправильно. Авиакомпания должна обеспечить полет или вернуть деньги. Штрафные санкции на компанию не нужно накладывать, это все-таки не система, но такое случается. Пассажиру предлагается два варианта – перевозка ближайшим рейсом или возврат средств. Но дело в том, что это же не магазин, пассажир может получить свои деньги назад через два-три месяца. А это немалые деньги, еще нужно найти деньги, чтобы купить новый билет. Поэтому здесь нужно как-то оговаривать, что деньги должны быть возвращены, например, за два дня. Авиакомпании не должны включать эти риски в стоимость билета, так как все расходы рассчитываются заранее», - добавил собеседник НСН.

Овербукинг можно приравнять к мошенничеству, так как авиакомпании в итоге не могут оказать заявленную услугу, но ни одного уголовного дела в России не было возбуждено, заявил ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков «Радиоточке НСН».

