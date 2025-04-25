«Это беспредел!»: К чему приведет узаконивание овербукинга для авиакомпаний
Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил НСН, что авиакомпании станут считать овербукинг нормой.
Если Минтранс официально признает овербукинг, авиакомпании будут продавать по два-три билета на каждое пассажирское место, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Минтранс готовится узаконить овербукинг (практика, при которой продают больше мест, чем имеется в наличии), сделав обязательными фиксированные компенсации — от 25% до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в такой ситуации. Планируют исключить от снятия с рейсов: родителей с детьми, инвалидов и сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, пассажиров с пересадочными рейсами, пишут «Известия». Горбачев уверен, что узаконить необходимо только порядок компенсаций.
«Хотят узаконить этот беспредел авиакомпаний, но это вынужденная мера, ее нельзя вводить в ранг закона или постановления. Если мы введем, то это будет нормой, сейчас это лишь эпизоды. Если узаконить это понятие, авиакомпании будут делать так постоянно, будут по два-три билета на каждое пассажирское место выписывать», - пояснил он.
По его словам, деньги пассажирам должны возвращаться за два дня, но такая схема не должна стать нормой, это исключение.
«Когда двойные и тройные билеты выписываются – это неправильно. Авиакомпания должна обеспечить полет или вернуть деньги. Штрафные санкции на компанию не нужно накладывать, это все-таки не система, но такое случается. Пассажиру предлагается два варианта – перевозка ближайшим рейсом или возврат средств. Но дело в том, что это же не магазин, пассажир может получить свои деньги назад через два-три месяца. А это немалые деньги, еще нужно найти деньги, чтобы купить новый билет. Поэтому здесь нужно как-то оговаривать, что деньги должны быть возвращены, например, за два дня. Авиакомпании не должны включать эти риски в стоимость билета, так как все расходы рассчитываются заранее», - добавил собеседник НСН.
Овербукинг можно приравнять к мошенничеству, так как авиакомпании в итоге не могут оказать заявленную услугу, но ни одного уголовного дела в России не было возбуждено, заявил ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков «Радиоточке НСН».
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