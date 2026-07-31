СМИ: Бортпроводники «Аэрофлота» пожаловались на переработки и сокращение отдыха
Бортпроводники «Аэрофлота» пожаловались на переработки, сокращение отдыха и рост нагрузки, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Это произошло после вступления в силу с 1 марта нового приказа Минтранса, изменившего порядок расчёта рабочего времени и времени отдыха авиационного персонала. По словам сотрудников авиакомпании, нововведения привели к систематическим переработкам, сокращению фактического времени восстановления между рейсами, снижению заработка и дополнительной нагрузке, которая, по их мнению, создаёт риски для безопасности полётов.
Одной из главных претензий стало сокращение минимального ежедневного междусменного отдыха в базовом аэропорту до 12 часов. В этот промежуток времени не укладывается время, необходимое на дорогу домой и обратно, а также предполётную подготовку. В результате сотрудник, завершивший смену, например, в 10:00, может вновь выйти на рейс уже в 22:01 того же дня, не успев полноценно восстановиться.
Дополнительную нагрузку сотрудники связывают и с механизмом «многобазовости». Эта схема предусматривает увеличение числа «домашних» аэропортов базирования экипажей, время пребывания в которых не включается в учёт рабочего времени. После вступления в силу нового приказа Минтранса изменился порядок расчёта рабочего времени. В результате время ожидания, эстафет и другие периоды, связанные с выполнением служебных обязанностей, не учитываются как рабочее время.
Кроме того, новые правила привели к увеличению нормы рабочего времени, снижению заработка, а при длительных командировках один из дней теперь может оформляться как выходной без обязательного согласия работника. Сотрудники отмечают, что отказ выйти на работу в законный выходной сопровождается звонками из отдела планирования с угрозами санкций, а ежегодные оплачиваемые отпуска нередко переносятся с летнего периода на осень из-за нехватки персонала.
Ранее в Росавиации прокомментировали «плавающую» зарплату бортпроводников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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