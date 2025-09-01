«Вакханалия и наценка»: Почему перевозчики поругались с аэропортами

Владельцы аэропортов накручивают цены за свои услуги, не думая, что будет с российскими авиакомпаниями, заявил НСН Олег Смирнов.

Почти треть расходов перевозчиков приходится на обслуживание в аэропортах, и эта доля только растет, поэтому правильное решение — обратиться к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН.

ФАС создаст площадку для обсуждения претензий авиакомпаний к аэропортам. Перевозчики просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Смирнов отметил, что этот конфликт давно назрел, так как расходы авиакомпаний растут из-за услуг в аэропортах.

«Авиакомпания тратит на три основные статьи: топливо, аэропортовое обслуживание и техническая поддержка воздушных судов — это 90% всех расходов, грубо говоря, а все остальное — 10%. Федеральная антимонопольная служба ничего не может сделать с ценой на керосин, это государственный вопрос. Не изменить ситуацию и с обслуживанием авиапарка, остается только одно, на что можно повлиять — это аэропортовые сборы. В этой сфере творится просто вакханалия. Там процветает огромная наценка, особенно в аэропортах, которые принадлежат частным лицам, а они наплевали на вопросы жизнедеятельности наших авиакомпаний. Им все равно, кто будет летать, мы или какая-нибудь западная контора, которая всегда заплатит, поэтому обратиться в ФАС было хорошей идеей», — отметил он.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
