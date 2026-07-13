В Росавиации прокомментировали «плавающую» зарплату бортпроводников

Там указали, что она зависит от сезона и часов работы. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) рейсов больше, больше часов, и как следствие зарплата выше.

В ведомстве заявили, что рабочая смена бортпроводника не превышает восьми часов. При этом в рабочий день включается не только сам полет, но и выполнение подготовки перед ним. Бортпроводники отрабатывают сверхурочно только тогда, когда из-за погодных условий или иных обстоятельств возникает надобность завершить рейс позже.

Невыплаты работникам авиационной отрасли — это редкость, заверил НСН председатель Общероссийского профсоюза авиационных работников Валерий Селитринников.

