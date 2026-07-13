В Росавиации прокомментировали «плавающую» зарплату бортпроводников
Зарплата бортпроводников в авиакомпаниях России «плавающая», сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Там указали, что она зависит от сезона и часов работы. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) рейсов больше, больше часов, и как следствие зарплата выше.
В ведомстве заявили, что рабочая смена бортпроводника не превышает восьми часов. При этом в рабочий день включается не только сам полет, но и выполнение подготовки перед ним. Бортпроводники отрабатывают сверхурочно только тогда, когда из-за погодных условий или иных обстоятельств возникает надобность завершить рейс позже.
Невыплаты работникам авиационной отрасли — это редкость, заверил НСН председатель Общероссийского профсоюза авиационных работников Валерий Селитринников.
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