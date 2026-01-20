Редкая случайность? В отрасли удивились недоплатам в «Аэрофлоте»
Для российских компаний нехарактерно нарушать трудовой кодекс, заявил НСН Валерий Селитринников, а Анастасия Мирошниченко подчеркнула, что недоплаты могли быть вызваны неправильной трактовкой нормативно-правовых актов.
Невыплаты работникам авиационной отрасли — это редкость, заверил НСН председатель Общероссийского профсоюза авиационных работников Валерий Селитринников.
В «Аэрофлоте» допускались масштабные неоплачиваемые переработки членов экипажей. Об этом заявила Генпрокуратура РФ. В пресс-службе отметили, что после вмешательства надзорного ведомства, авиакомпания выплатила почти миллиард рублей задолженности по оплате сверхурочной работы более чем восьми тысячам бортпроводников и пилотов. Селитринников, в свою очередь, указал, что подобные ситуации нечасто происходят в России.
«Такие нарушения случаются крайне редко. Это нехарактерно для большинства российских компаний», — подчеркнул он.
Одной из проблем в режим работы и отдыха стала, так называемая «многобазовость», сообщил РБК. Генеральный директор компании «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко в беседе с НСН объяснила, что это такое и назвала главные сложности в отрасли.
«Многобазовость — это когда у авиакомпании имеется несколько точек, которые она считает своей “базой”, а не только одна. Перевозчики не всегда сознательно что-то нарушают. Какие-то вопросы могут возникать иногда из-за неправильного понимания нормативно-правовой базы: одни читают и трактуют ее по одному, а кто-то по-другому. В целом, у нас пока нет нехватки или дефицита кадров. Людей завлекают и высокими зарплатами, которые сейчас активно предлагают северные регионы, Дальний Восток. Там есть запрос на специалистов на вертолеты и вертолетную технику, поэтому идет такая гонка», — отметила она.
Ранее кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган объяснил НСН, что может привести к росту акций «Аэрофлота».
