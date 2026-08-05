Минобороны: Средства ПВО сбили 200 украинских дронов

Украинские БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, а также Краснодарского края, Республики Башкортостан и Татарстаном.

Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В ответ на удары украинских беспилотников, Минобороны РФ утром 5 августа отчиталось о поражении стратегических объектов в Киеве и Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

