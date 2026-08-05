Минобороны: Средства ПВО сбили 200 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за день над 13 регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отражение атаки проходило в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, как уточнили в пресс-службе военного ведомства.

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Украинские БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, а также Краснодарского края, Республики Башкортостан и Татарстаном.

Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В ответ на удары украинских беспилотников, Минобороны РФ утром 5 августа отчиталось о поражении стратегических объектов в Киеве и Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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