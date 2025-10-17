Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. По сравнению с предыдущим списком, сборная России набрала 1530,95 балла и поднялась на три позиции - на 30-е место.

Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1

Как пишет RT, первое место в рейтинге сохранила сборная Испания (1880,76). На вторую строчку поднялась национальная команда Аргентины (1872,43), обменявшаяся местами с французами (1862,71).

Далее в ТОП-10 идут Англия (1824,3), Португалия (1778), Нидерланды (1759,96), Бразилия (1758,85), Бельгия (1740,01), Италия (1717,15) и Германия (1713,3).

Ранее сборная России одержала победу над командой Катара со счётом 4:1 в гостевом товарищеском матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
