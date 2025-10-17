«Цинь, манчжуры и Сибирь»: Откуда взялись притязания Китая на Приморье
Приморье до середины XIX века входило в Манчжурскую империю, при этом КНР не является ее преемником и в этом регионе не было китайских поселений, сказал в эфире НСН Кирилл Котков.
У Китая есть скрытые территориальные претензии в России, заявил в интервью НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, однако президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев уверяет, что оснований для таких споров сейчас нет.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что региону нужно срочно укреплять историческую идентичность, поскольку в китайских источниках всё чаще появляются трактовки, будто это изначально были китайские территории. Губернатор подчеркнул, что «здесь никогда в жизни не было Китая» — ни во времена Бохайского государства, ни в эпоху чжурчженей. Котков подтвердил, что опасения Кожемяко не беспочвенны.
«По мнению китайских властей, Северное Приморье и Приамурье с глубокой древности было неотъемлемой частью китайского государства. В китайской истории Пекинский и Айгуньский договоры 1858 года и 1860 года, по которым эти территории мирно отошли к России, рассматриваются как неравноправные. У Китая существуют скрытые претензии на эти территории, но пока не озвучиваются, пока у нас «мир, дружба, жвачка». Китайским СМИ достаточно одного щелчка, чтобы они переключились на открытое озвучивание территориальных претензий, просто в данный момент озвучка этих претензий Китаю невыгодна», - отметил эксперт.
Он объяснил, кому на самом деле раньше принадлежало Приморье.
«Во-первых, до 1912 года никакого национального китайского государства не было. С середины XVII века до 1912 года существовало маньчжурское государство Дай Цинь Гурунь, где маньчжуры, были государствообразующим народом, а китайцы были на вторых ролях. Китай был провинцией Манчжурской империи, и в эту империю с конца XVII до середины XIX века действительно входили Приморье и Северное Приамурье. При этом маньчжур было мало и сил на контроль Северного Приамурья (это Амурская область, южная часть Хабаровского края и Приморье) у них просто не было, там не было никаких поселений. В 1858 году Муравьев-Амурский заключил с Китаем договор, по которому тот отказался от своих территорий к северу от Амура. А спустя два года граф Игнатьев заключил Пекинский договор, по которому и Приморье вошло в состав России. При этом китайцы там не жили – ни китайских, ни манчжурских поселений к северу от Амура и на берегу Японского моря просто не было. Юридической преемственности между Манчжурской империей и современной КНР нет», - подчеркнул Котков.
По его словам, у Китая есть еще программы «медиум» и «максимум», согласно которым эта страна может претендовать на Сибирь, Забайкалье и все территории, до которых дошла армия Чингисхана.
Со своей стороны, Сергей Санакоев высказал мнение, что не стоит «будоражить» эту тему.
«Территория Приморья была включена в состав Российского государства на основе Айгуньского (1858) и Пекинского (1860) договоров, юридически оформивших границы между Россией и Китаем. Даже двух веков ещё не прошло, так что не нужно эту тему будоражить. Сегодня нет оснований для споров, даже в историческом плане. Все границы урегулированы, и ни у одной из сторон нет претензий. Зачем на ровном месте возбуждать националистов разных мастей по обе стороны границы с их воспалённым воображением?» - недоумевает собеседник НСН.
Экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов ранее заявил «Радиоточке НСН», что Москва не собирается возобновлять переговоры с Токио о возможном мирном соглашении по Курильским островам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психологи не поверили в эффективность вакцины от стресса и тревоги
- «Джиганы и Шаманы»: Милонов призвал взимать госпошлину с виновника развода
- ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом
- «Цинь, манчжуры и Сибирь»: Откуда взялись притязания Китая на Приморье
- Новак: Российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами
- Криштиану Роналду снова заработал больше всех
- Сроки явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями
- Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
- Ни «Байкал», ни «Суперджет»: Что поможет гражданской авиации
- Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru