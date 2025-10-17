У Китая есть скрытые территориальные претензии в России, заявил в интервью НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, однако президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев уверяет, что оснований для таких споров сейчас нет.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что региону нужно срочно укреплять историческую идентичность, поскольку в китайских источниках всё чаще появляются трактовки, будто это изначально были китайские территории. Губернатор подчеркнул, что «здесь никогда в жизни не было Китая» — ни во времена Бохайского государства, ни в эпоху чжурчженей. Котков подтвердил, что опасения Кожемяко не беспочвенны.