Криштиану Роналду снова заработал больше всех
Криштиану Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом. Согласно рейтингу 2025 года, составленному журналом Форбс, игрок сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» заработал за год 280 млн долларов.
Более чем в два раза от него отстал аргентинец Лионель Месси — 130 млн долларов. Топ три замкнул выступающий за «Аль-Иттихад» француз Карим Бензема — 104 миллиона.
Также в топ-10 попали Килиан Мбаппе (95 млн), Эрлинг Холанд (80 млн), Винисиус (60 млн), Мохаммед Салах (55 млн), Садио Мане (54 млн), Джуд Беллингем (44 млн) и Ламин Ямаль (43 млн).
Ранее Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных футбольных клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
