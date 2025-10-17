Криштиану Роналду снова заработал больше всех

Криштиану Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом. Согласно рейтингу 2025 года, составленному журналом Форбс, игрок сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» заработал за год 280 млн долларов.

Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные

Более чем в два раза от него отстал аргентинец Лионель Месси — 130 млн долларов. Топ три замкнул выступающий за «Аль-Иттихад» француз Карим Бензема — 104 миллиона.

Также в топ-10 попали Килиан Мбаппе (95 млн), Эрлинг Холанд (80 млн), Винисиус (60 млн), Мохаммед Салах (55 млн), Садио Мане (54 млн), Джуд Беллингем (44 млн) и Ламин Ямаль (43 млн).

Ранее Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных футбольных клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: fifa.com
ТЕГИ:ДеньгиФутболФутболистКриштиану Роналду

