«Джиганы и Шаманы»: Милонов призвал взимать госпошлину с виновника развода
Невиновная в разводе сторона не должна платить госпошлину, сказал НСН Виталий Милонов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН предложил взимать госпошлину за развод с того супруга, который стал причиной расторжения брака.
Ранее другой парламентарий Борис Чернышов предложил возвращать госпошлину в размере 10 тысяч рублей супругам, которые при разводе все же сумели сохранить семью. Милонов усомнился в том, что такая мера поможет в борьбе с большим числом разводов.
«Я бы предложил сделать так, чтобы суд мог взыскивать пошлину за развод с того супруга, который является причиной этого развода. Например, он начал сильно пить или принимать наркотики. В таком случае невиновная сторона, которая разводится вынужденно, не должна ничего платить. Идея возвращать 10 тысяч неплохая, но вряд ли она поможет. Я думаю, что лучше всего при разводе поможет медиация. Иногда люди не могут справиться самостоятельно. Многие смотрят на всяких Джиганов и Шаманов, которые разводятся, и думают, что это нормально», — сказал собеседник НСН.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко заявил НСН, что задача процедуры медиации при разводе — приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить распада семьи, если же развод неизбежен — помочь сохранить доброжелательные отношения между несовершеннолетними детьми и родителями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психологи не поверили в эффективность вакцины от стресса и тревоги
- «Джиганы и Шаманы»: Милонов призвал взимать госпошлину с виновника развода
- ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом
- «Цинь, манчжуры и Сибирь»: Откуда взялись притязания Китая на Приморье
- Новак: Российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами
- Криштиану Роналду снова заработал больше всех
- Сроки явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями
- Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
- Ни «Байкал», ни «Суперджет»: Что поможет гражданской авиации
- Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru