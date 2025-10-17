«Джиганы и Шаманы»: Милонов призвал взимать госпошлину с виновника развода

Невиновная в разводе сторона не должна платить госпошлину, сказал НСН Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН предложил взимать госпошлину за развод с того супруга, который стал причиной расторжения брака.

В ГД поддержали инициативу по обязательной медиации при разводах

Ранее другой парламентарий Борис Чернышов предложил возвращать госпошлину в размере 10 тысяч рублей супругам, которые при разводе все же сумели сохранить семью. Милонов усомнился в том, что такая мера поможет в борьбе с большим числом разводов.

«Я бы предложил сделать так, чтобы суд мог взыскивать пошлину за развод с того супруга, который является причиной этого развода. Например, он начал сильно пить или принимать наркотики. В таком случае невиновная сторона, которая разводится вынужденно, не должна ничего платить. Идея возвращать 10 тысяч неплохая, но вряд ли она поможет. Я думаю, что лучше всего при разводе поможет медиация. Иногда люди не могут справиться самостоятельно. Многие смотрят на всяких Джиганов и Шаманов, которые разводятся, и думают, что это нормально», — сказал собеседник НСН.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко заявил НСН, что задача процедуры медиации при разводе — приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить распада семьи, если же развод неизбежен — помочь сохранить доброжелательные отношения между несовершеннолетними детьми и родителями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
ТЕГИ:ПошлиныРазводВиталий МилоновГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры